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حواط: نتطلع لانماء منطقة عكار المحرومة لتصبح متساوية بباقي المناطق

منذ 48 دقيقة
طلال حواط

طلال حواط

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افتتح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط مركز خدمة الزبائن الجديد لشركة تاتش، في حلبا.

واعتبر الوزير حواط ان افتتاح هذا المركز اليوم، يشكل لفتة اساسية في إشعار المواطن العكاري بوجود الدولة بمؤسساتها وخدماتها. وقال: “لا شك، اننا نتطلع لانماء منطقة عكار المحرومة وتأمين كل ما يلزم للمواطنين فيها قدر الامكان لتصبح عكار متساوية بباقي المناطق من خدمات وبنية تحتية”.

واكد ان افتتاح هذا المركز يشكل خطوة في استراتيجية طويلة وضعتها الوزارة نصب عينيها، ايمانا منها بأن الحكم استمرارية، وتطوير قطاع الاتصالات أضحى ضرورة ملحة وخصوصا في ايامنا هذه بعيدا من الكلام الرنان والوعود البراقة.

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