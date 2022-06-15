حيتان أفران في لبنان... والقمح الموجود مخصص فقط للخبز العربي

أعلن نقيب اصحاب الافران والمخابز في لبنان علي ابراهيم أن “كل الامور تحصل على حساب الافران، ومن حقي الحصول على جدول بحصص الافران”.

وتابع في حديث إذاعي أن هناك حيتان افران تحصل على كميات كبيرة من الطحين بهدف اقفال الافران الصغيرة، المطاحن العاملة لا تؤمن حاجة السوق.

ولفت المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أن “اموال الدعم بدأت تخف، وهناك قمح مدعوم يكفي اسبوعين وقمح غير مدعوم بإنتظار تسديد ثمنه”.

وأضاف في حديث إذاعي: “هناك 4 مطاحن مقفلة ومن ضمنها مطاحن التاج التي تؤمن حاجة أغلبية المطاحن”.

تابع: القمح اللبناني نوعان: طري وقاسي، هناك خطة لاعطاء دعم للمزارعين، لدي ارقام بكميات القمح الموجودة في المطاحن، والقمح الموجود الآن مخصص فقط للخبز العربي.

وعادت أزمة الرغيف إلى الواجهة بعد أن جرى ترقيعها خلال الأسابيع الماضية، فعلى الرغم من أسباب هذه الأزمة المعروفة، إلا أن تعنت وإصرار مصرف لبنان على عرقلة حياة الناس باتا أمرًا واضحًا ومكشوفًا.

والجدير ذكره أنّ أسباب الأزمة تعود بشكل أساسي إلى عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المطاحن عن إنتاج الطحين، وبالتالي تقلص الكميات المسلّمة إلى الأفران، الأمر الذي وضع البلد بأكمله في مواجهة أزمة غذائية.