الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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خالد من ذوي الإرادة الصلبة غادر ولم يعد.. هل شاهدتموه؟

منذ 7 دقائق
قوى الامن

قوى الامن

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو:

– خالد علي الخطار (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)

الذي هرب بتاريخ 9-8-2022 من مؤسسة بيت الرجاء في محلة الكحالة، ولم يعد لغاية تاريخه، مع العلم انه من ذوي الإرادة الصلبة، ويعاني من تأخر النمو في العقل وصعوبة في النطق.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر عاليه في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 554256-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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