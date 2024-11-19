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خامنئي للشعب اللبناني: نحن وأنتم واحد

19 - نوفمبر - 2024
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2024 10:23 صباحًا
المرشد الإيراني الإمام علي الخامنئي

المرشد الإيراني الإمام علي الخامنئي

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وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني، قائلاً إننا “لسنا منفصلين عنكم نحن معكم نحن وأنتم واحد”.

وأوضحت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن خامنئي، قال”نحن نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم”.

وأضاف، “ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا، ونحن لسنا منفصلين عنكم”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الرسالة، أتت رداً على رسالة من السيد ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين ضمن حملة “إيران متضامنة”، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني.

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