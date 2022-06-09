خبر أهم من الأحاديث السياسية هذه الأيام!!

غرّد مدير عام شركة الدولية للمعلومات جواد عدرا على حسابه عبر “تويتر”, كاتباً: “كلفة الإنتقال بالسيارة الخاصة أصبحت نحو 4,900 ليرة للكيلومتر الواحد بعد أن كانت 4,100ليرة/كلم منذ شهر”.

وأضاف: “إن هذا الخبر أهم من الأحاديث السياسية هذه الأيام”.

كلفة الإنتقال بالسيارة الخاصة أصبحت نحو 4,900 ليرة للكيلومتر الواحد بعد أن كانت 4,100ليرة/كلم منذ شهر. إن هذا الخبر أهم من الأحاديث السياسية هذه الأيام. — Jawad Adra (@JawadAdra) June 9, 2022

وتزامناً مع أزمة أسعار المحروقات التي يعانيها اللبنانيون بشكل يومي، أصدرت “نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان”، بيانا، قالت فيه:

“لما كان النقيب وليد ديب، قد طالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام للنفط بضرورة الالتزام في وقت ثابت ومحدد لاصدار جدول أسعار المحروقات، وذلك قبل الساعة التاسعة من يومي الثلثاء والجمعة، وفي حال التأخير، وتأجيله الى يوم آخر وعدم اصداره في أوقات متفاوتة ومختلفة لما في ذلك من تأثير سلبي على حركة الاسواق والتسبب بفوضى عارمة والحاق الضرر بالقطاع، بالاضافة الى عدم إصداره في أيام العطل الرسمية وفي حال حدوث ذلك ستضطر النقابة غير آسفة الى الطعن بالجدول فورا”.