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خبر سار بشأن كورونا من الدكتور فراس أبيض

13 - أبريل - 2021
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر حسابه معلنا عن خبر مفرح للبنانيين،وكشف أبيض أنه:

“ولأول مرة منذ أسابيع عدّة، انخفضت نسبة فحوصات الـPCR الايجابية التي تم إجراؤها في مختبرات المستشفى إلى 12%.

وتابع أبيض في تغريدة: “لا أعلم ما اذا كان هذا اتجاه مستدام، لا زال من المبكر أن نحتفل أو نخفف من الاجراءات الوقائية، لكنها أخبار جيدة في جميع الأحوال، وأعتقد أنها تستحق المشاركة”.

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