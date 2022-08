خبر سار بشأن كورونا من الدكتور فراس أبيض

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر حسابه معلنا عن خبر مفرح للبنانيين،وكشف أبيض أنه:

“ولأول مرة منذ أسابيع عدّة، انخفضت نسبة فحوصات الـPCR الايجابية التي تم إجراؤها في مختبرات المستشفى إلى 12%.

وتابع أبيض في تغريدة: “لا أعلم ما اذا كان هذا اتجاه مستدام، لا زال من المبكر أن نحتفل أو نخفف من الاجراءات الوقائية، لكنها أخبار جيدة في جميع الأحوال، وأعتقد أنها تستحق المشاركة”.

For the first time in many weeks, the test positivity rate of the PCR tests done today in our labs went down to 12% (74+/604). Not sure why, or if it is a trend. Too early to celebrate, or let down our guards. But is is a good news none the less. I thought it is worth sharing. 😊

— Firass Abiad (@firassabiad) April 13, 2021