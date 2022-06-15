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خبر سار للقطاع الخاص بشأن الأجور وبدل النقل

منذ 7 دقائق
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية

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عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، اليوم الأربعاء اجتماع، استكمالًا للقاءات سابقة، وبرعاية وحضور وزير العمل مصطفى بيرم.

وأفاد بيان المجلس، “أن المجتمعين توصلوا إلى صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المرن الذي دعا اليه المجلس على الدوام”.

وحيث أعلن كل من بيرم وعربيد تفاصيله عقب الجلسة.

وتوافق المجتمعون على زيادة الحد الأدنى للأجور المسجل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون ليرة وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأجراء في القطاع الخاص من 65 الف ليرة الى 95 الف ليرة.

وذلك على أن يستفاد من الزيادة على الأجر حتى سقف راتب خمسة ملايين ليرة لبنانية. على أن يتم تظهير هذا الاتفاق من خلال لجنة المؤشر يوم الجمعة المقبل.

وقد اتفق المجتمعون على أن, يبقى حوارهم مستمرًا لمعالجة التبدلات الدائمة في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعني أطراف الانتاج جميعهم”.

وقد ضمّ اليهمم، رؤساء الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقولا الشماس، نبيل فهد، سليم الزعني، مارون حلو، زياد بكداش وجاك صراف, وعن الاتحاد العمالي العام رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، جورج علم، وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى رئيسه عربيد: نائب الرئيس حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين.

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