خبر سار من مصرف الاسكان

كشف المدير العام لمؤسسة مصرف الاسكان انطوان حبيب ان “قرض السكن الذي اقرّه مصرف الاسكان مؤخرا، قدره مليار ليرة لمدة 30 سنة بفائدة 4.99%، وكان محصورا في البداية بالقرى والريف ولكن مجلس الادارة قرّر منذ اسبوع ان يشمل جميع المدن والقرى في لبنان كي لا يحرم اي لبناني من الاستفادة منه نظرا لكثافة الطلبات التي تلقيناها”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان 93.3″ ضمن برنامج “موقف مسؤول”، اشار الى انه “اطلقنا في 20 حزيران رزمة من ثلاثة قروض لشراء وترميم المنازل وتركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء”.

ولفت حبيب الى ان “عددا كبيرا من اللبنانيين في الداخل والخارج تقدم بطلبات للحصول على قرض السكن وحثينا المصارف على منح قروض مماثلة على غرار ما قمنا به ولاقينا تجاوبا وقسم منها بدأ بمنح القروض للمواطنين”.