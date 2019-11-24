أخبار لبنان

“خبز وملح” فطور جماعي في صيدا وصور… “كلّ الساحات ساحاتنا”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أقامت مجموعات من الثوار في ساحة الانتفاضة عند تقاطع ايليا في صيدا فطور جماعي باسم “خبز وملح” على رصيف الواجهة البحرية لملعب صيدا البلدي.

واعتبرت الناشطة في حراك صيدا ميساء يعفوري أنّ “كل الساحات والشوارع هي ساحاتنا وشوارعنا، وموقفنا واحد ومطالبنا واحدة ولن نتراجع عن انتفاضتنا حتى تحقيق المطالب”.

المزيد من الأخبار

عون مُصرّ على توزير باسيل.. وحزب الله لن يقف مكتوف الأيدي!

إصابة رضيع فلسطيني إثر هجوم لمستوطنين جنوبي الضفة

اعتقال قاصرين يثير سخطا شعبيا والجيش يرد

مرج بسري: معركة الثورة لانقاذ جمال لبنان وبيئته

وتشارك المتظاهرون، الذين افترشوا الأرض، أطباق الفطور المتنوّعة، مؤكدين على حقّهم في الأملاك العامة البحرية.

وفي صور أيضاً  نظم شباب وشابات حراك صور في ساحة العلم ترويقة على الطريقة اللبنانية تحت شعار “خبز وملح”.

وهدف هذا الإفطار جمع جميع الناشطين، حيث أحضر عدد منهم من منازلهم بعض الحاجات من أطعمة وافترشوا الساحة كباقي الساحات في كافة المناطق اللبنانية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

مرج بسري: معركة الثورة لانقاذ جمال لبنان وبيئته

أخبار لبنان

منخفض جوي ابتداءً من الثلاثاء… هل تتساقط الثلوج؟

أخبار لبنان

فرنسا على خط الأزمة اللبنانية.. هذا ما تسعى إليه

أخبار لبنان

«أحد التكليف» اليوم.. للإسراع بتشكيل حكومة «التكنوقراط»

أخبار لبنان

مقاربة واشنطن الجديدة.. هل حان دور حلفاء “حزب الله”؟!

أخبار لبنان

هل تؤدي الانتفاضة إلى “تحرير” بيئة حزب الله؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More