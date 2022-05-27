خبير اقتصادي: أشك بأن هؤلاء هم من يتلاعبون بسعر صرف الدولار!!

اعتبر الخبير ​الإقتصاد​ي ​وليد بو سليمان​، أن “هناك تلاعب وهلع لكن سيطرة ​السوق السوداء​ هي الأساس، ونحن طالبنا سابقا بجعل ​منصة صيرفة​ مركزية للقضاء على التلاعب، وهكذا يظهر ​سعر الدولار​ الفعلي ولا يكون هناك مضاربة يدفع ثمنها المواطن”.

وأضاف في تصريح تلفزيوني: “عندما يقول ​وزير المالية​ أن التداول فقط 5 مليون أي 10 بالمئة من الجمهور، لماذا لا نفتح المنصة للجميع؟”، معتبرا أن الصورة السياسية الضبابية تؤثر سلبا في الإقتصاد ويؤثر على الليرة”.

وأضاف: “بياني المركزي وتصريح وزير المال أثرا بتقوية الليرة، لكن ننبه من الإنتقائية والإستنسابية من قبل المصارف وهذا سيشجع المضاربة لأن صيرفة أقل بكثير من السوق السوداء”.

وردا على سؤال، أشار الى أنه “أشك بأن التجار هم من يتلاعبون ب​سعر الصرف​”.

وأضاف: “​مصرف لبنان​ يمكن أن يتدخل ويخفض سعر الصرف الى 8 آلاف انما التحدي بالإستدامة أي الى متى يستطيع المصرف ضخ الدولارات”.

هذا وقد شهد دولار السوق السوداء تحليقاً كبيراً ظهر اليوم الجمعة إذ تراوح ما بين الـ 37500 ليرة لبنانية للشراء و37400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد، ما يشكل سابقة لم تحدث خلال كل فترة الأزمة.

ولكن وبعد بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عاد ليسجل انخفاضاً جديداً بطريقة مفاجئة حيث وصل إلى مستويات 31800 ألف ليرة للشراء، 31900 ليرة للمبيع.

يشار إلى أن حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم 42 مليون دولار أميركي بمعدل 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.