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خبير اقتصادي يكشف: هذا ما سنراه في سعر الدولار خلال الأيام القادمة!

منذ 9 دقائق
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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قال الخبيرُ الاقتصادي باتريك مارديني إنّ “آخر تعميمٍ أصدره مصرف لبنان كان يحمل جزئين: الأول يخصّ سعر منصة صيرفة في حين أن الثاني يخص تزويد السوق بالدولار من دون سقفٍ على أساس سعر صيرفة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية”.

ولفت مارديني في حديثٍ عبر قناة “الجديد”،(الإثنين2-1-2023)  إلى أن سعر الدولار في السوق سيشهد تراجعاً في الأيام المقبلة طالما أن مصرف لبنان يتدخل في السّوق.

وأضاف مارديني: “مع هذا، فإننا لا نعرف ما هي الكمية التي يمكن للمصرف المركزي أن يضخها وإلى متى سيبقى التدخلُ قائماً”.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سجل بعد ظهر اليوم الاثنين، ما بين 42100 و 42300 ليرة للدولار الواحد.

وكان الدولار قد افتتح صباحاً بسعر تراوح ما بين 42250 و42350 ليرة لكل دولار أميركي.

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