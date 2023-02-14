الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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خبير الزلازل الهولندي ينتقد ما حصل معه على قناة لبنانية!

منذ 37 دقيقة
فرانك هوغيربيتس

فرانك هوغيربيتس

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انتقد الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”، ما حصل معه خلال مداخلة له ضمن برنامج “فوق الـ 18” على تلفزيون الجديد.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال هوغيربيتس “المقابلة مع إحدى القنوات اللبنانية لم تسر على ما يرام.. بالكاد استطعت سماع المترجم الإنجليزي وقد تمت مقاطعتي أكثر من مرة أثناء محاولتي شرح الأمور… ليس جيدا.

وأضاف هوغيربيتس: “للحصول على آخر التحديثات، راجعو حساب @ssgeos”

وفي رد على أحد المتابعين، أكد هوغيربيتس أنه يقصد تلفزيون الجديد.

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