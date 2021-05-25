خبير عسكري من "حزب الله" يلقى مصرعه بغارة في اليمن

لقي خبير عسكري من ميليشيا “حزب الله” مصرعه في مأرب بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية باليمن، وذلك بحسب ما أفاد مصدر في الجيش اليمني لقناتي “العربية” و”الحدث”، وقال المصدر إن مصطفى الغراوي، وهو أحد الخبراء العسكريين من حزب الله الذين يعملون مع ميليشيا الحوثي، قُتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، أمس الاثنين، في جبهة صرواح غرب مأرب، حيث كان قد التحق بالجبهة من صنعاء في 21 نيسان وتنقل في جبهات مأرب والجوف، حتى لقي مصرعه.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، واستهدفت إحداهما سوقا شعبيا، في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، ما تسبب في سقوط جرحى من المدنيين، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الطائرة الحوثية الأولى أطلقت باتجاه جبهة الكسارة والثانية كانت تستهدف سوقاً شعبياً في مديرية رغوان وتسببت في سقوط جرحى من المدنيين.

من جانبه، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الاثنين، الاستهداف الحوثي للسوق الشعبي وكتب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، “ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف سوق شعبي في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مسيرة “إيرانية الصنع” والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، في ظل تصعيد عسكري متواصل في مختلف جبهات القتال بالمحافظة”.

وكانت منظمة “سام” الحقوقية، اعتبرت أن استخدام الحوثيين للطيران المسير في هجومها على المدنيين تطور خطير، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في تداعيات ذلك الهجوم، وذلك بحسب “العربية”.