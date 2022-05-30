خبير في المخاطر المالية: ما يحصل للدولار لعبة سياسية

رأى الخبير في المخاطر المالية محمد الفحيلي أن انخفاض سعر صرف الدولار هو ظرفي، ومن المتوقع أن يعود ويرتفع لأن ما يجري هو مجرد لعبة سياسية، واصفا التعميم الأخير لمصرف لبنان بالبدعة، وقال نحن نذهب الى الحلول الترقيعية وليس المستدامة.

وعزا فحيلي، في حديث إذاعي أن الاضطرابات الأخيرة في سعر صرف الدولار الى الظروف السياسية، فعندما واجه المجلس النيابي الأمر الواقع بأن الرئيس نبيه بري سيعود رئيسا للمجلس بدأ الدولار بالانخفاض، لافتا الى ضرورة أن يتنبّه المواطنون الى الدولار الاقتصادي وليس الى الدولار المتداول حاليا في السوق السوداء، لأن التجار رفعوا أسعار السلع الغذائية التي باتت تباع اليوم على دولار الأربعين ألفا، وهو ما لم ينخفض مع انخفاض الدولار عشرة آلاف ليرة.