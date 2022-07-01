خبير مالي يكشف.. هل يمكن حل ملف أموال المودعين؟

أكد الخبير المالي لويس حبيقة أن “هناك غموض في وجهة نظر الحكومة بما خصّ أموال المودعين وخطّة التعافي”.

ولفت حبيقة في حديث لـ”صوت كل لبنان” إلى أن “لن يضع أحدٌ دولاراً واحداً في المصارف اللبنانية إذا بقي التعاطي بهذه الطريقة”.

واعتبر أن “على الدولة والقطاع العام والمصارف وأصحابها أن يقوموا بتوزيع الخسائر في ما بينهم فالمودع ليس مذنباً”.

وشدد على أن “لا يمكن حلّ قضية الودائع من دون حلّ أزمة القطاع المصرفيلا يمكن حلّ قضية الودائع من دون حلّ أزمة القطاع المصرفي”.

ورأى أن “المخرج لموضوع سعر الصرف هو اعتماد سعر منصة “صيرفة” وهكذا يمكن التخلّص من الأسعار الأخرى سواء السعر الرسمي الـ 1500 وسعر السوق السوداء”.