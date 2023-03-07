الثلاثاء 15 شعبان 1444 ﻫ - 7 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خروقات جويّة وبحريّة للعدوّ الإسرائيليّ

منذ 48 دقيقة
دورية راجلة للعدو مقابل رأس الناقورة - أرشيفية

دورية راجلة للعدو مقابل رأس الناقورة - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، بيانٌ جاء فيه: “بتاريخ 7/3/2023 الساعة 7:55 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، فوق بلدة عباسية الغجر لمسافة حوالى 300 متراً ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف: “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كذلك صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، بيانٌ آخر جاء فيه: “بتاريخ 7/3/2023 الساعة 9.45، أقدم زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 متراً ولمدة ساعة و40 دقيقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا
    وزارة الصحّة تكشف عن آخر مستجدات "كورونا"
    النائب حسن مراد
    مراد من بكركي: لتنفيذ كلّ بنود الطائف وتقوية العلاقات العربيّة
    توتر عند الخط الأزرق
    "لبنانيّ" استولى على ذخيرة أحد جنود العدوّ.. و"إسرائيل" تفتح تحقيقًا

    الأكثر قراءة

    نادين نجيم وميسي
    بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم
    الضاحية الجنوبية
    اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
    هزة أرضية
    عدة هزات في البقاع الغربي