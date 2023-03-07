خروقات جويّة وبحريّة للعدوّ الإسرائيليّ

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، بيانٌ جاء فيه: “بتاريخ 7/3/2023 الساعة 7:55 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، فوق بلدة عباسية الغجر لمسافة حوالى 300 متراً ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف: “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كذلك صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، بيانٌ آخر جاء فيه: “بتاريخ 7/3/2023 الساعة 9.45، أقدم زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 متراً ولمدة ساعة و40 دقيقة”.