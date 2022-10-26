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خريس: أجواء المرحلة الحالية غير مطمئنة

منذ 8 دقائق
النائب علي خريس

النائب علي خريس

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أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب “علي خريس”، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، إلى أن “أجواء المرحلة الحالية غير مطمئنة، وأن لا بريق أمل في تشكيل حكومة الا اذا حصل امر غير عادي في الأونة الأخيرة”، لافتًا الى أن “السبب في ذلك يعود الى تعنت البعض وتمسكهم والمطالبة بوزارة او مقعد من هنا او هناك”. وقال: “الأوضاع لا تسمح بكل هذا الفراغ لأننا في بلد مأزوم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وماليا”.

كذلك اعتبر أنّ “هذا ما ينسحب أيضاً على الرئاسة الأولى التي تشهد تجاذبات ومسرحيات، وهو ما عبر عنه الرئيس نبيه بري من خلال الجلسات النيابية التي شهدناها. ورغم كل ما يحصل، نعوّل على ما سيقوم به الرئيس بري”. وانتقد البعض الذي “ينادي برئيس سيادي او غير ذلك”، مؤكدًا “نحن مع سيادة وحرية لبنان وعروبته ومع قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته، وهدف هؤلاء التخلي عن المقاومة”.

وأضاف: “نعوّل وكما عودنا على اجتراح الحلول وخلق المبادرات المثمرة، وعلى حكمة الرئيس نبيه بري وإنقاذ الوطن من محنه، حيث يسعى الى مبادرة هدفها وعنوانها الوحيد انتخاب رئيس للجمهورية، رئيس توافقي لا رئيس تحد، رئيس يجمع ولا يطرح، يوحد لا يفرق”.

هذا وتطرق خريس الى الوضع الداخلي الفلسطيني، مشيرًا الى “ما يجري في عرين الاسود الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي في سبيل تحرير ارض فلسطين، لأنهم اليوم هم من يأخذ المبادرة من خلال الضربات الموجعة ضد العدو”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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