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خريس: الخلل الاجتماعي أشد خطرًا من العدو الاسرائيلي

منذ 9 دقائق
النائب علي خريس

النائب علي خريس

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شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “علي خريس”، خلال لقاء مع المشاركين في دورة تدريبية كشفية تقيمها جمعية “كشافة الرسالة الاسلامية” في برج رحال، على “اهمية الاعداد الصحيح للاجيال الصاعدة التي يجب ان تمتلك سلاح العقيدة الصحيح، والتحلي بالمواطنية الصالحة، وتشكيل جبهة اجتماعية واعية وقوية لمواجهة رياح الانحرافات والانحلال الخلقي والاجتماعي، التي تشكل خطرًا محدقا علينا وهي أشد خطرًا من العدو الاسرائيلي”.

وقال: “كشافة الرسالة الاسلامية استطاعت في الظروف الصعبة التي كان فيها الفتى والفتاة تعيش الغربة الاجتماعية، لدى انتمائها لنهج الامام القائد السيد موسى الصدر بسبب الثقافة التي كانت سائدة قبل حضور الامام الصدر، وتأسيسه لحركة امل وكشافة الرسالة الاسلامية ودفعنا اثمانًا غالية من الدماء والشهداء”.

وشدد على “الوعي السياسي والديني والمجتمعي، و ألا تأخذ عقول الشباب والشابات الضجيج والشعارات التي تصنع في الغرف السوداء، والتي لا تخدم سوى الكيان الصهيوني الغاصب”.

ثم تلاه صفا بمحاضرة تخصصية كشفية تحت عنوان حل المشكلات واتخاذ القرار.

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