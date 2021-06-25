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خزنت كميات من الحليب وباعتها بأضعاف سعرها.. وهكذا تصرف وزير الصحة

25 - يونيو - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أثار منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن عن بيع حليب أطفال دون السنة بسعر يفوق السعر المدعوم خمسة أضعاف على الأقل، الجدل بين رواد المواقع، على اعتبار أنه إتجار غير مشروع في السوق السوداء.

وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، ومواكبة من أمن الدولة، داهم فريق تابع للتفتيش الصيدلي، منزل سيدة تقوم بشراء وتجميع كميات كبيرة من الحليب والمواد الغذائية المدعومة في منزلها وتبيعها بأضعاف سعرها مع خدمة التوصيل إلى المنازل.

وبعد استكمال التحقيق، أحال الوزير حسن الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.

إن وزارة الصحة العامة تكرر الدعوة لمستغلي الظروف الصعبة الراهنة للإبتعاد عن التخزين والإحتكار والإتجار المخالف للقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة إتخاذ أقصى الإجراءات العقابية”.

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