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خزّن كمية من حبوب الكبتاغون داخل منزله

منذ 7 دقائق
توقيف

توقيف

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صدر عن المدير العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول قيام أحد الاشخاص بتخزين كمية من حبوب الكبتاغون في منزله.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى:
خ. س. (من مواليد عام ١٩٨١، سوري)

أعطيت الأوامر للعمل على توقيفه ومداهمة منزله وتفتيشه.

بتاريخ 05-09-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة مشتى حمود، وبتفتيش منزله تم ضبط حوالي /4800/ حبة كبتاغون مخبّأة داخل المنزل.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء.

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