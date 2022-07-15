خضر: إطلاق النار في أي مناسبة عمل إرهابي

عاد مشهد السلاح المتفلت الى الواجهة اليوم الجمعة الواقع في 15 تموز، تزامنا مع صدور نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بعد منتصف ليل الخميس، ما أثار موجة غضب واستنكار في الشارع اللبناني.

وفي السياق، غرد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “ان اطلاق النار في أي مناسبة من اي نوع كانت هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة”.

ان اطلاق النار في أي مناسبة من اي نوع كانت هو عمل #إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة. — Bachir Khodr (@BachirKhodr) July 15, 2022

وكانت ​وزارة التربية والتعليم العالي، أصدرت​ نتائج امتحانات ​الشهادة المتوسطة​ (البريفيه) دورة 2022 – الدّورة الأولى.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التّربية، مساء الخميس، أنّه “”يتمّ التّرويج عبر وسائل التّواصل، للائحة مدسوسة لنتائج الشّهادة المتوسّطة”، داعيًا المواطنين إلى “عدم الأخذ بها والاطّلاع على النّتائج من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العال (results.mehe.gov.lb)، كما يمكنكم تحميل تطبيق MEHE على جهازَي الأندرويد – والأبل”.