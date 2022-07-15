الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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خضر: إطلاق النار في أي مناسبة عمل إرهابي

منذ ساعة واحدة
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عاد مشهد السلاح المتفلت الى الواجهة اليوم الجمعة الواقع في 15 تموز، تزامنا مع صدور نتائج الإمتحانات  الرسمية للشهادة المتوسطة بعد منتصف ليل الخميس، ما أثار موجة غضب واستنكار في الشارع اللبناني.

وفي السياق، غرد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “ان اطلاق النار في أي مناسبة من اي نوع كانت هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة”.

وكانت ​وزارة التربية والتعليم العالي، أصدرت​ نتائج امتحانات ​الشهادة المتوسطة​ (البريفيه) دورة 2022 – الدّورة الأولى.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التّربية، مساء الخميس، أنّه “”يتمّ التّرويج عبر وسائل التّواصل، للائحة مدسوسة لنتائج الشّهادة المتوسّطة”، داعيًا المواطنين إلى “عدم الأخذ بها والاطّلاع على النّتائج من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العال (results.mehe.gov.lb)، كما يمكنكم تحميل تطبيق MEHE على جهازَي الأندرويد – والأبل”.

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