خضر: الدوائر الرسمية والمدارس مقفلة في هذه المناطق

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عبر تغريدة له على موقع “تويتر”:

“نلفت عناية المواطنين الكرام أن جميع الدوائر الرسمية والمدارس، الخاصة والرسمية، مقفلة في المناطق التي تم عزلها بتوجيهات من وزارة الداخلية والبلديات. بالتالي نعتذر عن عدم استقبال المواطنين في كل من سرايا بعلبك وسرايا الهرمل وسائر الدوائر الرسمية بسبب الإقفال. نتمى السلامة للجميع”.

يشار إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف كان قد أصدر اليوم قرارا يتعلق باستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها،وشمل القرار 115 بلدة وقرية.