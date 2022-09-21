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خضر: لتغليب المصلحة العامة على الخلافات الداخلية

منذ 6 دقائق
محافظ بعلبك بشير خضر

محافظ بعلبك بشير خضر

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إستقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وفداً من بلدة عرسال ضم: النائب ملحم الحجيري، رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي، في حضور مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي. يأتي اللقاء في سياق الجهود المبذولة لحث الأعضاء المستقيلين على العودة عن استقالاتهم منعاً لحل بلدية عرسال.

وأثنى النائب الحجيري والشيخ الرفاعي على رحابة صدر المحافظ خضر، وشكرا له “تعاونه معهما لحل هذه المسألة”.

بدوره، حذر المحافظ خضر من “تداعيات حل مجلس بلدية عرسال، ولا سيما أنها من البلدات الكبرى، وتستضيف عدداً كبيراً من النازحين”.

وطلب من الجميع “تغليب المصلحة العامة على الخلافات الداخلية للمجلس البلدي”، شاكراً رئيس البلدية والأعضاء على تجاوبهم.

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