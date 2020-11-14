خضر: للالتزام بقرار الإقفال حفاظا على السلامة العامة ‏

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد الإصابات الإجمالي ‏بفيروس كورونا المستجد في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ ‏‏4205، بينهم 57 حالة وفاة و1058 حالة شفاء و3090 حالة نشطة ‏حتى اللحظة.‏

وطلب من المواطنين “التزام قرار الإقفال حفاظا على السلامة العامة ‏وللحد من انتشار الوباء”.‏

في سياق متصل، بدأت فجر السبت في لبنان إجراءات حجر صحي ‏عام جديد سيستمر حتى نهاية الشهر الحالي، لمواجهة ارتفاع ‏الإصابات بفيروس كورونا ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما ‏بلغت المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى. وبلغ عدد الإصابات ‏بالفيروس 102607 حالة بينها 796 وفاة. ‏

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه ‏نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.‏

وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مع ‏إمكانية تمديده في حال الضرورة، وسيترافق مع حظر تجول من ‏الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم ‏الأحد.‏

كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث ‏لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا.‏

ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات ‏لقطاعات صحية وحيوية.‏

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مساء الجمعة ‏المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما كانت ‏الحكومة قد نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، ‏إلا أن البلاد تسجل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية على ‏الرغم من عزل عشرات البلدات والقرى.‏

وقال دياب إن الهدف أن “نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي ‏أنفسنا وأهلنا”، مشيرا إلى أن الإقفال “فرصة لنرفع من جهوزية البلد ‏الصحية”. وأضاف: “كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم ‏يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي”.‏

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة مئة ألف إصابة، وبلغ ‏‏102607 حالات بينها 796 وفاة. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، ‏يسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة ‏في معدل أسبوعي.‏