خضر: للالتزام بقرار الإقفال حفاظا على السلامة العامة ‏

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 4205، بينهم 57 حالة وفاة و1058 حالة شفاء و3090 حالة نشطة حتى اللحظة.
وطلب من المواطنين “التزام قرار الإقفال حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء”.
في سياق متصل، بدأت فجر السبت في لبنان إجراءات حجر صحي عام جديد سيستمر حتى نهاية الشهر الحالي، لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس 102607 حالة بينها 796 وفاة.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.
وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة، وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.
كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا.
ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مساء الجمعة المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما كانت الحكومة قد نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية على الرغم من عزل عشرات البلدات والقرى.
وقال دياب إن الهدف أن “نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا”، مشيرا إلى أن الإقفال “فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية”. وأضاف: “كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي”.
وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة مئة ألف إصابة، وبلغ 102607 حالات بينها 796 وفاة. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.