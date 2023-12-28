خطار أعطى "توجيهاته" لإجراء تحقيق دقيق بشأن توقف التلفريك

نوه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الموجود حاليا بإجازة عائلية في الولايات المتحدة الاميركية، بالجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، والتي أدت إلى إنقاذ الأشخاص الذين علقوا في مقصورات “تلفريك” جونية نتيجة عطل طرأ على الأجهزة.

وأعرب خطار عن اعتزازه بالخبرات التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني والتفاني الذي يبذلونه في تنفيذ المهمات الانقاذية التي يقومون بها في سبيل خدمة الانسان وسلامته.

وقال: “من خلال المتابعته المباشرة لعمليات الانقاذ مع العاملين على الأرض والتي جرت في ظروف صعبة نسبيا، أنا فخور بما يحققه رجال الدفاع المدني الحاضرون دائما لتلبية النداء بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي يوفر كل الدعم للدفاع المدني ولا يتردد قي تلبية حاجاته”.

ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته “لإجراء تحقيق دقيق في الأسباب التي أدت إلى توقف التلفريك بعد اصطدام مقصورتين ببعضهما، لكن الإولوية بقيت في إنقاذ العالقين بين السماء والارض”.