الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
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خطار أعطى توجيهاته للعناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا

منذ 43 ثانية
ريمون خطار

ريمون خطار

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شارك المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في الموتمر الصحافي الذي عُقد صباح اليوم في مقر فوج إطفاء بيروت، بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى جانب كل من وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز، والعقيد ميشال بطرس من الجيش اللبناني، وذلك بهدف توجيه الفريق اللبناني المؤلف من العناصر المتخصصة في البحث والإنقاذ، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الجمهورية العربية السورية جراء الزلزال الذي ضرب فجر أمس سوريا والمنطقة.

ووفق بيان أعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر “لجهة ضرورة التحلي بالحكمة والارادة الصلبة والعزيمة للتمكن من تنفيذ هذه المهمة الإنسانية بامتياز”، متمنياً لهم “التوفيق والعودة بسلام إلى وطنهم وذويهم”.

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