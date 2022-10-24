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خطار: مفقود جراء السيول التي غمرت الطرقات

منذ ساعة واحدة
سقوط أمطار في طرابلس

سقوط أمطار في طرابلس

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أعلن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار أن هناك شخص مفقود جراء السيول التي غمرت الطرقات أمس وعناصرنا مستمرّة في عمليّات البحث وأُفيد أنّ الرجل مقعد وهو عسكري متقاعد.

وحولت الأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء أمس الأحد 23/10/2022 طرقات لبنان الى بحيرات ومستنقعات، وقد تسببت السيول بزحمة سير في العديد من المناطق. فما بين الضبيه ويسوع الملك، سجلت زحمة سير خانقة بسبب السيول الغزيرة، بحيث افيد عن دخول مياه الامطار الى عدد من المنازل وقد تسببت باضرار كبيرة بالممتلكات.

في السياق، شهد الأوتوستراد الساحلي من بيروت باتجاه جونيه وبالعكس زحمة سير خانقة بسبب تراكم مياه الأمطار، وقد ناشدت القوى الأمنية المواطنين تجنب المرور عليه للتخفيف من الازدحام.

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