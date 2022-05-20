خطة الحكومة للتعافي.. إليكم أبرز الخطوات

بعدما أقر مجلس الوزراء خطة التعافي التي طال انتظارها في جلسته الأخيرة، تضمنت الخطة بعض الخطوات، حيث سيتم إلغاء “جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان”، كما ستتم إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، بالتوازي مع حلّ المصارف غير القابلة للاستمرار، وسيتم حل كافة المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2022.

كذلك، من خطوات خطة التعافي أيضا، أنه سيتطلب مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الودائع.

كما سيتم إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده على منصة صيرفة.

كما أفادت تقارير خاصة “لوكالة رويترز”، أنه سيُطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف التي اعتبرتها لجنة الرقابة على المصارف قابلة للاستمرار.