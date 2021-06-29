خطة النقل في بيروت وترميم 700 شقة على طاولة محافظ بيروت

استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود وفدا من الجمعيات التي تعمل ضمن الشبكة الوطنية لعدالة التنقل في لبنان، المؤلفة من جمعيات: “تران تران”، “حقوق الركاب”، وchaine effect.

وأشار بيان لدائرة العلاقات العامة في البلدية إلى أن “الوفد ناقش مع المحافظ عبود خطة النقل اللين والسلس لمواجهة أزمة التنقل في بيروت، بهدف تأمين عدالة التنقل. وأبدى عبود تجاوبا كبيرا لدعم الخطة. وبالتالي، تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مع الإدارات المعنية لتسهيل تطبيق الخطة سريعا، ومنها الخطوط الآمنة لتنقل الدراجات الهوائية وخطوط دمج الباصات الشعبية”.

ولفت إلى أن “الوفد سلم عبود ورقة الرؤية نحو عدالة التنقل في لبنان، والذي بدوره أكد دعمه الكامل لها مبديا إعجابه بمقاربة الجمعيات المتحالفة لتحقيق عدالة التنقل في لبنان”.

وفد من جمعية “باب وشباك”

وكان عبود التقى وفدا من جمعية “باب وشباك” أطلعه على “أعمال الجمعية في الفترة الماضية لجهة ترميم حوالى 700 شقة في بيروت”.

بدوره، أبلغ عبود الوفد أنه “في صدد القيام بجولة ميدانية للاطلاع عن كثب على الأعمال المنجزة، على أن يكون هدف المرحلة المقبلة التوسع في بقعة عمل الجمعية لتشمل أماكن أخرى لم يسبق لها العمل ضمنها”.