خطة للحد من انتشار الكوليرا في اجتماع في سرايا طرابلس

عقد اجتماع في سرايا طرابلس، خصص للبحث في خطة تنسيقية للحد من انتشار الكوليرا في قضاءي طرابلس والمنية – الضنية.

وضم الاجتماع أمين سر عام المحافظة القائمقام إيمان الرافعي، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، قائمقام المنية الضنية جان الخولي، رئيس مصلحة الصحة الدكتور سعد الله صابونة، طبيب قضاء طرابلس الدكتور ربيع أمون، مدير مختبر الجامعة اللبنانية الدكتور منذر حمزة، مندوبي البلديات الدكتور عبد الحميد كريمة عن بلدية طرابلس والدكتور زاهر عرابي عن بلدية الميناء، روجيه بافيتوس ووسام التيم عن الصليب الأحمر، مندوبين عن اليونيسف ومفوضية اللاجئين ومراقبي الصحة في بلديات قضاء طرابلس.

وتطرق المجتمعون إلى نتيجة فحص سبيل ماء الشيخ كيلاني في الحارة البرانية في التبانة، والتي أظهرت وجود تلوث كبير بمياه الصرف الصحي، فتم الايعاز الى القوى الأمنية والشرطة البلدية بإقفال السبيل حفاظا على الصحة العامة.

أما في ما يتعلق بالخطوات التالية، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

“- إعادة التأكيد على جمع المعلومات الخاصة بمراكز تعبئة المياه ومواقع سبيل المياه والآبار التي تتغذى، منها على أن تكلف كل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي و البلديات المعنية والصليب الأحمر بالتثبت من سلامة المياه وفقا لآلية تنسيق مع كل بلدية على حدة.

– التشديد على المؤسسات التي لديها صهاريج لنقل المياه وجوب وضع الكلور بطريقة مدروسة وفقا لآلية مراقبة من قبل البلديات والصليب الأحمر، على أن تمنع من ممارسة عملها في حال المخالفة.

– متابعة موضوع سلامة المياه في المدارس الرسمية والخاصة وفقاً للبروتوكول المعتمد لدى وزارتي الصحة والتربية.

– التمني مجددا على أصحاب الآبار الارتوازية الخاصة فحص المياه والتأكد من سلامتها.

متابعة المصابين بالكوليرا والمخالطين من قبل موظفي الترصد الوبائي وبالتعاون مع مراقبي الصحة في البلديات و الصليب الأحمر اللبناني.

وأكد المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة للمتابعة.