خطة للحفاظ على معرض رشيد كرامي واستعادة مكانته!

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مع مديرة المكتب الإقليمي للتعليم في المنطقة العربية في منظمة الأونيسكو كوستانزا فارينا، في مجالات التعاون والإجراءات الواجب اعتمادها بعد إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر في 25 كانون الثاني الماضي.

هذا وتعمل الأونيسكو بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، الوصي على معرض رشيد كرامي الدولي، ووزارة الثقافة، على بلورة خطة عمل من شأنها الحفاظ على المعرض هندسيًا واستعادة مكانته الثقافية والاقتصادية كونه معلم حضاري نموذجي في عاصمة الشمال طرابلس خصوصًا وحوض البحر المتوسط عمومًا.