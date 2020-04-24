خطة من 5 مراحل لتخفيف التعبئة العامة.. والمدارس إلى 8 حزيران

نقلت مصادر وزارية وإعلامية مطلعة أنّ الحكومة تتجه في اجتماعها اليوم لإقرار خطة من 5 مراحل لتخفيف التعبئة العامة على الشكل الآتي:

– المرحلة 1: بدء تخفيف التعبئة ابتداءً من 27 نيسان: تضمّ فتح الحضانات ومحال الحلويات مع الأخذ بعين الإعتبارات التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

– المرحلة 2 تبدأ من 4 أيار.

– المرحلة 3 تبدأ بدءاً من 11 أيار.

– المرحلة 4 تبدأ من 25 أيار.

– المرحلة 5 تبدأ من 8 حزيران.

وأشارت مراسلة قناة MTV إلى أنّ المدارس ستُترك للمرحلة الأخيرة ولن تفتح قبل 8 حزيران، والمطاعم ستُفتح في مراحل لاحقة ولكن مع تحديد نسبة استيعاب معيّنة لا تتعدّى الـ30 في المئة. مع الإشارة إلى أنّ الخطة قابلة للتعديل إذا ما أثبتت فحوصات كورونا تزايداً بأعداد الإصابات.