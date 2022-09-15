خطر يهدد المصارف بالإفلاس وضياع أموال المودعين!

أفادت مصادر مصرفية للـLBCI، بأن “الممارسات ضد ​المصارف​، كاقتحامها وتهديد موظفيها بالحصول على الوديعة، قد تدفع المصارف الى الإفلاس، ما يؤدي الى خسارة جميع ​المودعين​ كل أموالهم”.

وشرحت المصادر للقناة أن “مجموع الإيداعات لدى المصارف تبلغ 95 مليار ​دولار​، والمصارف تملك 2 مليار، من المليارين هناك أصول خارج ​لبنان​ بمليار و600 مليون دولار، ويبقى 400 مليون دولار سيولة في المصارف، أي في الخلاصة هناك 400 مليون دولار من أصل 95 مليار دولار، وبالتالي إذا تكررت عمليات الحصول على الإيداعات بهذه الطرق فإن ذلك سيؤدي الى فقدان كل المبلغ وبالتالي إفلاس المصارف”.

واستغربت المصارف، أن يتم تسليم ​الموازنة​ في هذا التوقيت الى ​المجلس النيابي​، علما أنه توقيت حساس يجب أن يتم خلاله انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وحذرت المصادر من أنه “إذا دخلنا بفراغ رئاسي وحكومي كيف ستعمل المصارف بظل انعدام الثقة وعدم الإستقرار السياسي؟”.