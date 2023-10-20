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"خطط طوارئ".. الحرب تُهدّد رواتب 100 ألف موظّف في القطاع الخاص!

منذ 42 دقيقة
الحرب تهدد رواتب الموظفين في القطاع الخاص

الحرب تهدد رواتب الموظفين في القطاع الخاص

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بدأت مؤسسات القطاع الخاص تضع خطط طوارئ لمواجهة تحديات الحرب التي قد تفرض على لبنان، بحسب صحيفة “نداء الوطن”.

فقد أكدت مصادر معنية “أنّ تلك الخطط تشمل نقل مقار ومستودعات وأعمال من مناطق إلى أخرى، مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة”.

لكن المصادر تبدي خشية كبيرة من انقطاع رواتب حوالي 100 ألف موظّف في القطاع الخاص، “لأن الوضع اليوم مختلف كثيرًا عن فترة حرب 2006. آنذاك كانت هناك مصارف تعمل بشكل طبيعي نسبيًا وودائع يمكن السحب منها، واستطاع مصرف لبنان مدّ البنوك بالسيولة عند الضرورة. أما اليوم فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحوّل عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى ادارة ماليتها شهرًا بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين”.

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