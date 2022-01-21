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خطفوه في الهرمل.. وأفرجوا عنه لقاء فدية قيمتها 2000 دولار

21 - يناير - 2022
خطف - تعبيرية

خطف

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أطلق خاطفو الفلسطيني (ق.ل) سراحه، حيث عاد إلى أهله في بعلبك عبر “فان” للرّكاب من منطقة القصر الحدودية، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنيّة للإعلام”.

وفي التفاصيل أنّ المخطوف الذي يبلغ من العمر ٥٤ عامًا قدم إلى الهرمل، يوم الثلاثاء الماضي، مع ابنه (م) ٢٢ عامًا، لكي يتّفق مع أحد شبكات تهريب الاشخاص ليسافر إبنه إلى تركيا، حيث طلب منه مجهول يقود “بيك آب تاكوما” مدون لوحات، أن يركب في جواره حيث سلك طريقًا مجهولا.

وبعد ساعتين، تلقّى الإبن اتصالاً من رقم والده يخبره أنّ والده خُطف، والخاطفون يريدون فديةً لإطلاقه.

وبعد تأمين الفدية أمس، والتي تبلغ ٢٠٠٠$، قام الإبن بتحويلها على هوية والده، وبعد سحب المبلغ أمس، قام خاطفوه بإطلاقه صباح اليوم حيث وصل الأب المخطوف إلى عائلته في بعلبك”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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