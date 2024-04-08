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خطف وقتل وتعذيب.. عملية اغتيال موصوفة تعرّض لها باسكال سليمان

منذ 35 دقيقة
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أفادت مصادر خاصة لـ”صوت بيروت” بأن “عملية مقتل منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان تمّت على الفور مباشرة بعد خطفه وتم تعذيبه، كما وأُطلقت رصاصات على رأسه، ما يشير الى أنها عملية اغتيال موصوفة، وكل ما رافق الحادث من بيانات هو لإيجاد المخرج”.

وقد صدر عن الجيش اللبناني بياناً جاء فيه: “متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية”.

وفي هذا السياق، يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي من القوات اللبنانية ومن عائلة المغدور بالتعازي الخالصة، يدعو في الوقت نفسه إلى التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه اذا ما انفلتت ردود فعل غير محسوبة بحق النازحين السوريين، وتبقى لغة العقل والقانون والعدالة هي الأفضل لتجنيب البلاد الفتنة.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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