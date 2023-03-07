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خطوة أولى في مسار العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت غداً

منذ ساعتين
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

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غرد النائب جورج عقيص عبر “تويتر” كاتباً: “من المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الانسان في جنيف غداً ضمن أعمال جمعيته العمومية الـ52 بياناً مشتركاً موقعاً من اكثرية الدول الاعضاء فيه بشأن انفجار مرفأ بيروت.

هذا البيان ثمرة الجهد الذي بذله داخلياً أهالي الضحايا وتكتل الجمهورية القوية، حيث تقدم منذ 17 آب 2020 بطلب تعيين لجنة تقصي حقائق. كما وثمرة جهد بذلته خارجيا دول صديقة لا سيما منها أستراليا وفرنسا”.

وأضاف: “إنها خطوة اولى في مسار العدالة في قضية انفجار المرفأ، تستلزم منا جميعا المتابعة الحثيثة، مع تشديدنا على السيادة اللبنانية وضرورة تحرير التحقيق العدلي المحلي، الذي يأتي تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ليعزز اثباتاته”.

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