الجمعة 13 شعبان 1445 ﻫ - 23 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطوة لافتة من موظفي وزارة الزراعة تجنباً للكارثة!

منذ 4 دقائق
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

A A A
طباعة المقال

أصدر موظفو وزارة الزراعة بياناً، اليوم الجمعة، أكدوا فيه استمرارهم بالإضراب إلى حين تلبية مطالبهم المحقة.

ولفت الموظفون إلى أنهم وحفاظاً على مصلحة المواطنين والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وتجنباً لتكبّد المجتمع اللبناني تكاليف إضافية قد تكون نتائجها كارثية على كافة الصعد الاقتصادية والصحية، فإنه سيتم فتح المراكز الحدودية يومي السبت 24 شباط والإثنين 26 شباط لإدخال المواشي والقمح والمواد الغذائية والاسماك واللحوم الطازجة منعاً من تلفها وكافة المنتجات ذات المنشأ النباتي والحيواني المعدة للتصدير إلى دول الخارج.

وأشار الموظفون إلى أنه سيتم إعادة إقفال كافة المراكز الحدودية والمرافق والمطار بدءاً من صباح يوم الثلاثاء 27 شباط وذلك في حال عدم اتخاذ القرارات التي من شأنها إنصاف الموظفين وتحقيق المطالب.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
    قائد الجيش جوزاف عون
    قائد الجيش: سنبقى جاهزين لكلّ التحدّيات مهما كانت مخاطرها
    عناصر من حزب الله
    وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تسرع نقل الأسلحة لحزب الله براً وبحراً وجواً

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
    النائب ميشال معوض
    ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!