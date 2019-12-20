أخبار لبنان

خطوة وقرار مقابل.. كيف سيكون مشهد الغد في وسط بيروت؟

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يُجري رئيس الحكومة المكلّف حَسان دياب غداً السبْت الإستشارات النيابية غير المُلزمة في مجلس النواب، حيث سيلتقي النواب للوقوف عند آرئهم بشأن شكل الحكومة.

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لكن تزامناً مع هذه الإستشارات، يرتقب أن يلجأ المحتجون إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لاسيّما في محيط مجلس النواب، حيث وضعت جدراناً إسمنتية منعاً لوصول المحتجين إلى ساحة النجمة.

ومع هذا التوجه، وفي مقابل هذا التوجه، ثمّة قرار واضح لدى القوى القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي، بعدم السماح بقطع الطرقات إطلاقاً.. فكيف سيكون مشهد الغد؟

المصدر lebanon 24

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