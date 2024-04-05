خطوط جوية بدولة أوروبية تلغي رحلة إلى لبنان بسبب وضع أمني!

قطعت الخطوط الجوية السويسرية رحلة بين زيوريخ وبيروت ليل الخميس الجمعة بعدما اعتبر خبراؤها أن الوضع الأمني في لبنان “يصعب تقييمه”.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية لوكالة “فرانس برس” إن طائرة الرحلة المتجهة إلى بيروت والتي تقل 138 راكباً تم تحويلها إلى فيينا، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة “20 مينوتن”.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية السويسرية لوكالة “فرانس برس” “نظراً للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط”، تقرر قطع الرحلة “بعد أن توصل خبراؤنا إلى استنتاج مفاده أن الوضع في لبنان كان يصعب تقييمه الليلة الماضية”.

وأضاف أنه نظراً لعدم حصولها على تصريح بالهبوط في زيوريخ، فقد عادت الطائرة في “إجراء احترازي” إلى فيينا حتى تتمكن من “تقييم الوضع بشكل صحيح”.

وأوضح أنه بعد دراسة متأنية، قررت شركة الطيران في نهاية المطاف إبقاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب، لكنها تواصل مراقبة الوضع “من كثب”.