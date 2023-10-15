خطّار لعناصر الدفاع المدني: ابقوا في جهوزيّة تامّة

توجّه مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى مركز الدفاع المدني في بلدة جديدة مرجعيون الجنوبية، حيث تفقد العناصر واطلع على الأوضاع العامة في ظل ما تتعرض له المنطقة من اعتداءات مستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقد شدد العميد خطار على أهمية البقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة سيما خلال الظروف الامنية الراهنة مثنيا على ما يبذله العناصر من تضحيات جسيمة في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية.

وقد دعا العميد خطار، العناصر، الى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتجنيب أنفسهم من التعرض لأي خطر خلال تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ووزع عليهم دروعاً وقائية لمزيد من الحماية خلال أداء واجبهم تجاه أهالي البلدة في هذه المرحلة الحرجة.