"خلافة" عويدات.. هل يحسم وزير العدل الجدل؟!

أكّدت مصادر وزارة العدل أنّ انتداب القاضي الأعلى درجة لدى الطائفة السنية وهو رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات، بعد إحالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد، هو من صلاحية وزير العدل حصرًا.

لكنّ المصادر ذاتها، نفت لصحيفة “الجمهورية” أن يُلزِم الانتداب الموقت وزير العدل بانتداب سنّيّ للمنصب.

وأشارت إلى عدم وجود أي نص قانونيّ يلزم وزير العدل باختيار القاضي الأعلى درجة لخلافة عويدات.

أمّا عن إمكان حسم وزير العدل الجدل، ويبادِر الأخير إلى انتداب قاض خلفًا لعويدات، فور مغادرته، فتكشف مصادر وزارة العدل للصحيفة عن أنّ وزير العدل هنري خوري متحفّظ ويتّجه للامتناع عن انتداب قاض لتولّي المَهمة، لأسباب كثيرة.

وشدّدت المصادر على أنّه من المُبكر الحديث عن إتمام وزارة العدل الانتداب من عدمه، لأنّ أحداثًا وتطورات قضائية أو أمنية أو سياسية قد تفرض نفسها وتبدّل الوقائع.