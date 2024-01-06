خلاف قديم بين عائلتين يوقع قتيل في عرسال.. وقوى الأمن تتحرك

صدر عــــن المديرية العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ الآتي: “بتاريخ 13-10-2023، حصل إشكال بين أشخاص في بلدة عرسال، تطور إلى تضارب وإطلاق نار، نتج عنه إصابة المواطن: – ع. ك. ز. (مواليد عام ۱۹۸۹)، بطلق ناري في صدره، نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه، ولاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة، وتوارى عن الأنظار.

باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورطين بالإشكال، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوياتهم، ومن بينهم مطلق النار، ويدعى:

م. ف. (مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)، بتاريخ 29-12-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة بعلبك.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه (ع. ك. ز.)، بسبب خلافٍ قديم، بين العائلتين، على عقارٍ في جرود البلدة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته”.