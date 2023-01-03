الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال استقباله "النحالين العرب".. الحاج حسن يكشف عن "رباعية زراعية"

منذ ساعتين
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

A A A
طباعة المقال

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في التعاون اللبناني المصري على المستوى الزراعي، مع وفد من اتحاد “النحالين العرب”، ضمّ نقيب النحالين العرب فتحي البحيري ونقيب المهندسين الزراعيين المصريين علي خليفة والاعلامي المصري منصور سالم، في حضور رئيس “تجمع مزارعي الجنوب” محمد الحسيني.

الحاج حسن كشف خلال اللقاء عن تأسيس رباعية زراعية مهمة جداً للشعوب الشقيقة، تضم: الأردن، العراق، سوريا ولبنان، من خلال اجتماعات ولقاءات، تم عقدها ويتم التحضير الى لقاء قريب حيث يتم العمل كي تشمل هذه اللقاءات دول شقيقة أخرى وخصوصاً جمهورية مصر لما تمثّله من قوة زراعية عربية، وسوق واسع جداً للمنتجات الزراعية وخصوصاً اللّبنانية”.

كما أشار إلى “تطور قوي جدا تشهده العلاقات المصرية اللبنانية وخصوصاً في المجال الزراعي ، مما ينعكس ايجاباً في تطبيق الإتفاقيات المشتركة والرزنامة الزراعية، واحترام تواريخ تطبيقها على مستوى الدولتين الشقيقتين”، كاشفاً “أن هذه العلاقة المميزة تحظى بمتابعة واهتمام القيادتين السياسيتن في الدولتين وتوصيات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد النحالين العرب إلى وضع امكانيات الإتحاد بتصرّف وزارة الزراعة اللّبنانية، آملاً بـ”تعزيز التعاون المشترك على مستوى تبادل الخبرات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير أمين سلام
    لقاءات عدّة لقائد الجيش في اليرزة
    وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين مع النائب آلان عون
    "مطالب نقابية" من خبراء المحاسبة إلى مجلس النواب
    حمية مع وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة
    نقابة "مستوردي السيارات المستعملة" تحمل مطالبها إلى وزير الأشغال

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    محرك سيارة
    10 علامات تحذرك من مشاكل خطيرة في محرك سيارتك