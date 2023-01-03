خلال استقباله "النحالين العرب".. الحاج حسن يكشف عن "رباعية زراعية"

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في التعاون اللبناني المصري على المستوى الزراعي، مع وفد من اتحاد “النحالين العرب”، ضمّ نقيب النحالين العرب فتحي البحيري ونقيب المهندسين الزراعيين المصريين علي خليفة والاعلامي المصري منصور سالم، في حضور رئيس “تجمع مزارعي الجنوب” محمد الحسيني.

الحاج حسن كشف خلال اللقاء عن تأسيس رباعية زراعية مهمة جداً للشعوب الشقيقة، تضم: الأردن، العراق، سوريا ولبنان، من خلال اجتماعات ولقاءات، تم عقدها ويتم التحضير الى لقاء قريب حيث يتم العمل كي تشمل هذه اللقاءات دول شقيقة أخرى وخصوصاً جمهورية مصر لما تمثّله من قوة زراعية عربية، وسوق واسع جداً للمنتجات الزراعية وخصوصاً اللّبنانية”.

كما أشار إلى “تطور قوي جدا تشهده العلاقات المصرية اللبنانية وخصوصاً في المجال الزراعي ، مما ينعكس ايجاباً في تطبيق الإتفاقيات المشتركة والرزنامة الزراعية، واحترام تواريخ تطبيقها على مستوى الدولتين الشقيقتين”، كاشفاً “أن هذه العلاقة المميزة تحظى بمتابعة واهتمام القيادتين السياسيتن في الدولتين وتوصيات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد النحالين العرب إلى وضع امكانيات الإتحاد بتصرّف وزارة الزراعة اللّبنانية، آملاً بـ”تعزيز التعاون المشترك على مستوى تبادل الخبرات”.