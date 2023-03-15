الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال تسلّقهما لأحد المنازل بغية سرقته... شعبة المعلومات تحبط العمليّة

منذ 8 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بالتحضير والتخطيط لعملية سرقة منزل أحد المواطنين في محلة عين وزين في الشوف.

على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيّهما والعمل على توقيفهما قبل المباشرة بعملية السرقة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما يعملان لدى الشخص الذي ينويان سرقة منزله وهما:
– ا. ح. (مواليد عام 1994، سوري)
– م. ش. (مواليد عام 1987، سوري)
أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما بالجرم المشهود.

بتاريخ 7/3/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب مكمن محكم نتج عنه توقيفهما، وذلك أثناء قيامهما بالتسلّق والدخول الى المنزل المذكور لتنفيذ عملية السرقة، وضبط بحوزتهما قفازات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بالتخطيط لتنفيذ عملية سرقة المنزل المذكور في محلة عين وزين. وفي التفاصيل، تبين انهما يعملان لدى صاحب المنزل المذكور وانهما سمعا منه انه يضع مبلغًا من المال في خزنة داخل المنزل، حيث خططا لتنفيذ عملية الدخول اليه عبر التسلق وسرقته أثناء غياب أصحابه عنه، ولكن عملية توقيفهم حالت دون نجاحهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    أسعار المحروقات
    أسعار المحروقات تواصل تحليقها
    وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    سلام: حماية المودع أولاً
    سمير جعجع
    جعجع: لاجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الدستوري

    الأكثر قراءة

    العاصمة السودانية - الخرطوم
    انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟
    زواج - تعبيرية
    بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة