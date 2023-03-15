خلال تسلّقهما لأحد المنازل بغية سرقته... شعبة المعلومات تحبط العمليّة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بالتحضير والتخطيط لعملية سرقة منزل أحد المواطنين في محلة عين وزين في الشوف.

على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيّهما والعمل على توقيفهما قبل المباشرة بعملية السرقة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما يعملان لدى الشخص الذي ينويان سرقة منزله وهما:

– ا. ح. (مواليد عام 1994، سوري)

– م. ش. (مواليد عام 1987، سوري)

أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما بالجرم المشهود.

بتاريخ 7/3/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب مكمن محكم نتج عنه توقيفهما، وذلك أثناء قيامهما بالتسلّق والدخول الى المنزل المذكور لتنفيذ عملية السرقة، وضبط بحوزتهما قفازات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بالتخطيط لتنفيذ عملية سرقة المنزل المذكور في محلة عين وزين. وفي التفاصيل، تبين انهما يعملان لدى صاحب المنزل المذكور وانهما سمعا منه انه يضع مبلغًا من المال في خزنة داخل المنزل، حيث خططا لتنفيذ عملية الدخول اليه عبر التسلق وسرقته أثناء غياب أصحابه عنه، ولكن عملية توقيفهم حالت دون نجاحهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.