خلفان لـ نصرالله: انتهى المزاح يا بوعلي… سلّم تسلم

سلسلة تغريدات لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ​ضاحي خلفان​ تميم، اعتبر من خلالها أنه “من متابعات الأخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي الايراني، هو حسن نصر الله، والرسالة التي توجه إليه يا حسن سلم تسلم”.

من متابعات الاخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي الايراني..هو حسن نصر الله…والرسالة التي توجه اليه يا حسن سلم تسلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وفي تغريدة اخرى كتب “انتهى المزاح يا بوعلي”.

انتهى المزاح يا بوعلي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

مؤكداً “قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات…عمليات ساحقة ما حقة”.

قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات…عمليات ساحقة ما حقة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وبحسب خلفان، فإنّ “الاهداف مرصودة…والقرارات الدولية معدة مسوداتها”.

الاهداف مرصودة…والقرارات الدولية معدة مسوداتها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وأضاف “الاخبار تقول انه كفى فوضى في لبنان”، يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله…لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح…عاد هو له الخيار…”.

الاخبار تقول انه كفى فوضى في لبنان. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله…لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح…عاد هو له الخيار… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

لافتا في تغريداته، إلى أنّ “مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن…دبر حالك”، مضيفاً “إعلان بيروت منزوعة السلاح من مليشيات حزب الله”.

مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن…دبر حالك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

إعلان بيروت منزوعة السلاح من مليشيات حزب الله.👍👍 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

واضاف “أن يكون دور حسن نصر الله فقط خطيبا في المآتم”، و “تتولى قوات دولية ادارة مطار بيروت ..ويلبس جماعة حسن نصرالله الباب…لبرا”.

ان يكون دور حسن نصرالله خطيبا في المآتم فقط. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

تتولى قوات دولية ادارة مطار بيروت ..ويلبس جماعة حسن نصرالله الباب…لبرا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وسأل خلفان: “هل سيتم إغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح جو بايدن”.

هل سيتم اغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة ترمب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح بايدن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وتوجه خلفان إلى نصرالله، بالقول: “حسن نصر الله خذ نصيحتي…ادخل في سرداب…ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله…وعش هناك”.

حسن نصر الله خذ نصيحتي…ادخل في سرداب…ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله…وعش هناك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020