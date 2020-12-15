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خلفان لـ نصرالله: انتهى المزاح يا بوعلي… سلّم تسلم

منذ 48 دقيقة
ضاحي خلفان

ضاحي خلفان

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سلسلة تغريدات لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ​ضاحي خلفان​ تميم، اعتبر من خلالها أنه “من متابعات الأخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي الايراني، هو  حسن نصر الله، والرسالة التي توجه إليه يا حسن سلم تسلم”.

وفي تغريدة اخرى كتب “انتهى المزاح يا بوعلي”.

مؤكداً “قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات…عمليات ساحقة ما حقة”.

وبحسب خلفان، فإنّ “الاهداف مرصودة…والقرارات الدولية معدة مسوداتها”.

وأضاف “الاخبار تقول انه كفى فوضى في لبنان”، يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله…لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح…عاد هو له الخيار…”.

 

لافتا في تغريداته، إلى أنّ “مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن…دبر حالك”، مضيفاً “إعلان بيروت منزوعة السلاح من مليشيات حزب الله”.

واضاف “أن يكون دور حسن نصر الله فقط خطيبا في المآتم”، و “تتولى قوات دولية ادارة مطار بيروت ..ويلبس جماعة حسن نصرالله الباب…لبرا”.

وسأل خلفان: “هل سيتم إغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح جو بايدن”.

وتوجه خلفان إلى نصرالله، بالقول: “حسن نصر الله خذ نصيحتي…ادخل في سرداب…ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله…وعش هناك”.

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