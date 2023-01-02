الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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خلف الحبتور يعلن إعادة العمل في فندق "هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس"

منذ 43 دقيقة
فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس

فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس

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أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن إعادة العمل في فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس في لبنان.

وجاء إعلان الحبتور عبر حسابه على تويتر، حيث قال:

مع بداية العام الجديد 2023، قمنا بإعادة افتتاح فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس في لبنان، حرص منا على دعم الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل للشباب والشابات اللبنانيين ودفع عجلة التنمية في البلاد.

ويتضمن الفندق  185 غرفة فخمة منها 20 جناحاً أنيقاً، ويتمتع بأجواء من الترف فريدة من نوعها في قلب بيروت، وبتشكيلات منوّعة من المأكولات والمشروبات على مدار اليوم في Summer Place وفي ردهة بهو الفندق Tea Garden.

ويطلّ هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس الذي يقع في منطقة سن الفيل على مناظر خلاّبة للمدينة يمكن للناظر أن يتمتع بها من جميع الغرف. ويضم تسع قاعات للمناسبات والفعاليات تتسع لـ2800 ضيف، منها ست قاعات اجتماعات متعددة الأغراض موزّعة في طابق واحد حفاظاً على الطابع العملي، ومركز أعمال يفتح أبوابه على مدار الساعة، ويتولى إدارة شؤون الاجتماعات مدير متفانٍ في عمله.

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