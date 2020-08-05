خلف الحبتور يقدم مساعدات طبية للمستشفيات لإعانة المتضررين من انفجار بيروت

قدم خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور في الإمارات العربية المتحدة، مساعدات طارئة للبنانيين عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وألحق دمارا واسعا بعدد كبير من الأحياء والمباني، مخلفا أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.

وقال الحبتور إنه “سيبذل كل الجهود الممكنة، ضمن الوسائل المتاحة له، من أجل تقديم يد العون إلى المتضررين في لبنان من خلال خطة مساعدات متعددة الجوانب يتم الإعلان عنها تباعا. وفي خطوة أولى، سوف يقدم الحبتور معونات طبية طارئة لأكثر من ألف سرير في العديد من المستشفيات اللبنانية لمدة شهر. وهذه المستشفيات هارون، المقاصد، المشرق، رزق، ومستشفى رفيق الحريري، وأوتيل ديو، ومستشفى خلف الحبتور في حرار.

الى ذلك، سوف يقوم مستشفى خلف الحبتور في حرار في شمال لبنان بفتح قسم للعلاج مخصص للمرضى الذين لا يجدون مكانا في مستشفيات بيروت، على أن يجري القسم ما لا يقل عن مئة عملية جراحية للمصابين في الانفجار. ومن أجل تقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى فترة معافاة، سوف يستأجر المستشفى فندقا مجاورا سيكون بمثابة مستشفى ميداني مؤقت للعناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وقال الحبتور: “لطالما كان للبنان وشعبه مكانة مميزة في قلبي. وهذا الانفجار الذي دمر العاصمة في خضم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد ترك أعمق الأثر لدى المواطنين العاديين. نتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا، ولن نألو جهدا لمساعدة المصابين على الحصول على أفضل خدمات الطوارئ والمساعدات الطبية الممكنة، وعلى الرعاية اللازمة بعد العمليات الجراحية، وسوف نعمل على تأمين مأوى مؤقت للأشخاص الذين فقدوا منازلهم في هذا الحادث المأسوي”.

وأضاف أن صرخات اللبنانيين من أجل الحصول على المساعدة قد سمعت، وأنه من المهم الاستجابة لها من خلال تقديم المساعدات والعلاجات المناسبة لناحيتي الجودة والكمية ومن دون تأخير.