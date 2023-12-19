الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف: العلة ليست بالنصوص والدستور بل في الانقلاب على سيادة القانون

منذ 39 دقيقة
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب ملحم خلف في تصريح أدلى به في المجلس النيابي، في اليوم 335 لوجوده في مجلس النواب، “أن القوى السياسية التقليدية قد اعتادت على تربع الفراغ في المؤسسات وعلى التفلت من كل الضوابط القانونية والدستورية الملزمة، حتى أن السلطة التنفيذية عاجزة ومشلولة، اذ إن استمرارها من دون رئيس للبلاد له اشكاليات لا تحصى.”

وقال: “ما محاولة اللجوء الى مبدأ المصلحة العليا للدولة من السلطة التشريعية سوى لتغطية فشل القوى السياسية وتخطيها للنصوص الملزمة لها، إذ ان هذا المفهوم الجوهري لا يمكن الركون إليه إلا من قبل السلطة التنفيذية حفاظاً على الدولة، وفقط في حالات محددة وخطرة ودقيقة، ويمنع على السلطة التشريعية التذرع به كونها المؤتمنة على رقابة حسن تطبيق القوانين وانفاذها لا مخالفتها وطالما لم تنتخب رئيس الجمهورية”.

وأشار الى أن “العلة ليست بالنصوص ولا بالدستور، العلة في عدم احترام النصوص وعدم احترام الدستور، العلة في التعليق المقنع لاحكام الدستور، العلة في الانقلاب على سيادة القانون وعلى مفاهيم الديموقراطية”.

وأكد أنه “في كل هذا الخضم، تبقى على عاتقنا نحن النواب الذين علينا الامتثال الى أحكام المواد 74 و75 و49 أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، المدخل الوحيد لانقاذ الجمهورية والتخفيف من قلق الناس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا
    شيا تختم مهامها الدبلوماسية في لبنان.. وتُنوّه بـ"الإنجاز التشريعي الأخير"
    مؤسسة كهرباء لبنان
    كهرباء لبنان تُعلن عن "إجراءات احترازية إضافية".. ماذا جاء في بيانها؟
    من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)
    غزة تحت النار
    مسؤول إسرائيلي: لتحويل غزة إلى "متحف فارغ" وإرسال سكانها إلى لبنان

    الأكثر قراءة

    كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
    أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
    غزة تحت النار
    تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
    كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
    غزة تحت النار
    فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق