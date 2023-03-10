خلف: فلنرشح أي شخصية نريد.. والتعطيل خارج أولويات هموم الناس

رفض النائب ملحم خلف، منطق تعطيل جلسات الانتخاب لقطع الطريق على وصول سليمان فرنجية إلى بعبدا، وأكد أنه والنائبة نجاة عون صليبا ملتزمان بالموجب الدستوري الذي يفرض بأن يكونا داخل المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية.

خلف قال في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”: الدستور ليس menu a la carte، ونحن موجودان في المجلس منذ خمسين يومًا لنؤكد ضرورة حضور كلّ النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وبدل الفعل السلبي ندعو المعارضة إلى فعل إيجابي: “فلنرشح أي شخصية نريد، ولنبني عليه لنخرج برئيس نتوافق على انتخابه”.

وعن تلويح المعارضة باستقالات جماعية من المجلس النيابي، قال خلف: كلّ التعطيل والتدمير هو خارج أولويات هموم الناس، وإذا كانوا يريدون أيضًا تعطيل المجلس النيابي لعدم انتخاب رئيس جمهورية، فهذا يفسر تمامًا لماذا يهدمون كل المؤسسات، وبذلك تكون مانشيت الانتحارات تظهّر حقيقة صورة لبنان، حيث هناك من ” يتبردخون” بترف الوقت فيما أولوية الأولويات انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام العمل الدستوري والمؤسساتي.